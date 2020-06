Trabalhadores formais veem mais vantagens do que desvantagens no home office

Ao serem questionados sobre como está a sua produtividade em casa, há um empate: 31% dos pesquisados acham que melhorou, 31% acreditam que piorou e 38% afirmaram ter se mantido igual. “Mesmo quando há dúvida se está sendo mais ou menos produtivo no home office, ainda assim a maioria percebe uma melhora na qualidade de vida”, explica Schepers. A todos os entrevistados foi oferecida uma lista extensa de possíveis vantagens e desvantagens do teletrabalho. “Apenas 3% afirmaram que não viam nenhuma vantagem no home office. Em compensação, 21% não apontaram nenhuma desvantagem. Só com esse dado macro já dá para ver que tem mais gente gostando do que desgostando”, completa.

Os benefícios apontados pelos entrevistados foram vários: ‘não perder tempo com deslocamento’, ‘não precisar se arrumar para sair’ de casa e ‘conviver mais com a família’ foram citados como as maiores vantagens. “Uma coisa interessante é que apenas no quarto lugar aparece algo relacionado com o trabalho em si, os três primeiros benefícios estão relacionados a fatores externos que impactam no trabalho”, pontua Schepers.