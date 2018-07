Transporte de gás natural é restabelecido em SC e RS O transporte de gás natural para os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul será restabelecido às 18 horas de hoje, informou a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A (TBG). A TBG volta a entregar diariamente, em média, 2,6 milhões de metros cúbicos de gás às companhias distribuidoras SCGás e Sulgás. Prevista inicialmente para o dia 15, a retomada do abastecimento foi antecipada devido à conclusão das obras de reparo do trecho do gasoduto que havia sido danificado em decorrência das chuvas e dos deslizamentos de encostas no município de Gaspar, em Santa Catarina. Ainda segundo a empresa, os trabalhos no local continuam para garantir a preservação e segurança do gasoduto, disponibilizando inclusive equipamentos para a prefeitura e Defesa Civil na abertura dos acessos à região e auxílio na limpeza de terrenos. A TBG contou com apoio da Petrobras, do Batalhão de Engenharia de Construção do Exército de Lages, da Defesa Civil de SC e da administração do aeroporto de Blumenau, por meio de especialistas, equipamentos e instalações.