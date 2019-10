Serviços como Uber, Netflix e Spotify passam a fazer parte do cálculo da inflação

RIO - O grupo transportes se tornará o principal componente da inflação oficial do País, superando a contribuição de alimentação e bebidas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 11, a nova ponderação que servirá como base para o cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da coleta de janeiro de 2020.

O peso do grupo transportes passa de 21,9527% na ponderação anterior, referente à Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008/2009, para uma contribuição de 20,8377% na ponderação com base na POF de 2017/2018.

O peso do grupo alimentação e bebidas foi reduzido de 22,0828% para 18,9880%. A participação de habitação passou de 14,2752% para 15,1593%; vestuário, de 6,2289% para 4,8010%; artigos de residência, de 5,4323% de 4,0215%; saúde e cuidados pessoais, de 11,0797% para 13,4575%; despesas pessoais, de 9,1933% para 10,5972%; educação, de 4,1811% para 5,9519%; e comunicação, de 5,5740% para 6,1859%.

As mudanças nos hábitos de consumo das famílias reduziu o número de produtos que integram a inflação oficial no País. A nova estrutura de cálculo do IPCA inclui 377 produtos e terá seis subitens a menos que a estrutura atual, em vigor desde janeiro de 2012.

Transporte por aplicativo (como Uber e Cabify), integração de transporte público, serviços de streaming (como Netflix e Spotify)) e combo de telefonia, internet e TV por assinatura são alguns dos 56 novos subitens que passarão a compor a cesta. Aparelho de DVD, assinatura de jornal e máquina fotográfica, entre outros, deixam de ser pesquisados.

A região metropolitana do Rio de Janeiro foi a que mais perdeu participação na nova estrutura, passando de 12,06% para 9,41%. São Paulo (de 30,67% para 32,32%) e Brasília (de 2,80% para 4,09%) foram as que mais ganharam participação.

Mesmo se tornando o principal componente do IPCA, o grupo transportes diminuiu sua participação, de 22,0% para 20,8%. O peso do item transporte público caiu de 4,50% para 3,16%.

“É uma prévia da estrutura que vai ser efetivamente implantada em janeiro de 2020. Temos a divulgação com a estrutura relacionada com o período de referência da POF, que é de janeiro de 2018. As ponderações das despesas monetárias foram convertidas a preços constantes de janeiro de 2018. Elas passarão por correção monetária mês a mês até dezembro de 2019, para obter a ponderação do IPCA de janeiro de 2020”, explicou Gustavo Vitti Leite, coordenador de Índices de Preços do IBGE.

Os itens que já estão na cesta de consumo das famílias serão corrigidos pela variação deles mesmos no IPCA. Os itens novos serão corrigidos por outros subitens similares, dos quais faziam parte. O IPCA-15, a prévia da inflação oficial, passará a apropriar a nova ponderação apenas a partir de fevereiro de 2020.

O número de regiões pesquisadas, 16, não se alterou no IPCA nem no IPCA-15, apenas a contribuição de cada um dos locais para a média global. “A estrutura geográfica se mantém”, completou Leite.