Trichet alerta para riscos à estabilidade de preços O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, alertou nesta segunda-feira para riscos à estabilidade de preços na zona do euro, e disse que há um consenso de que não é o momento para ser "frouxo" contra as pressões inflacionárias. Falando a uma rede de televisão francesa, ele rejeitou a idéia, aventada por membros do governo francês, de que o BCE deva prestar mais atenção ao crescimento do que ficar tão concentrado em manter a inflação sob controle. "Não há um europeu que diga que agora seja o momento de ser particularmente frouxo no combate à inflação", disse Trichet à TV Public Senat. O BCE tem a obrigação de assegurar a estabilidade dos preços, ou seja, deve garantir que a inflação no médio prazo na zona do euro fique perto, mas abaixo, de 2 por cento. Atualmente, a inflação está em 3,1 por cento, máxima em seis anos e meio. Trichet também defendeu as injeções de liquidez do BCE no mercado monetário para aliviar a pressão nos mercados globais de crédito interbancário. Em setembro, o presidente francês, Nicolas Sarkozy, acusou o BCE de ajudar especuladores em detrimento das empresas com as injeções de recursos. (Reportagem de Swaha Pattanaik)