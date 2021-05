Trigg lança cartão de crédito de 'Friends'

Os clientes da fintech Trigg podem, por meio do aplicativo da empresa, solicitar um cartão de crédito inspirado na série Friends, encerrada em 2004, mas uma febre global até hoje. Serão oferecidos dois layouts diferentes, com edição limitada, em parceria com a Warner Bros Consumer Products. O cartão chega ao mercado aproveitando a estreia do episódio Friends: a Reunião, exibido nos EUA.