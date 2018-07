Trigo cai pressionado por outros mercados Os preços do trigo negociado na Bolsa de Chicago desabaram ontem. Posição mais negociada, o contrato para entrega em março encerrou o pregão cotado a US$ 4,86/bushel, em baixa de 6,49%. O mercado acompanhou a oscilação de outras commodities, como petróleo, milho e soja. Notícias sobre fundamentos aceleraram a queda. As exportações dos EUA caíram 53% na semana encerrada em 27 de novembro, a pior desde o início da safra 08/09, em julho. Enquanto isso, o Canadá elevou sua estimativa de produção.