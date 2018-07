Trigo fecha firme; demanda deve crescer

As cotações dos futuros de trigo fecharam em forte alta no primeiro pregão do ano na Chicago Board of Trade (CBOT), sustentados pela firme demanda no mercado físico. O anúncio de que Paquistão irá comprar 610 mil toneladas agitou o mercado. Outro fator que puxou a alta dos preços é a expectativa com a demanda indiana. Além do cereal, o país deve importar mais farinha de trigo para garantir os estoques domésticos. O contrato março encerrou a US$ 9,15/bushel, alta de 3,4% no dia.