Trump adia elevação de tarifa a produtos chineses

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, anunciou na última quarta-feira, 12, pelo Twitter que os EUA vão adiar em 15 dias a entrada em vigor do aumento das tarifas sobre US$ 250 bilhões de importações chinesas. Segundo Trump, a decisão é “um gesto de boa vontade”.

LEIA TAMBÉM > China isenta cobrança de tarifas adicionais de 16 categorias de produtos dos EUA

Trump disse que o adiamento, do dia 1.º para o dia 15 de outubro, foi um pedido do vice-primeiro-ministro da China, Liu He. Além disso, ainda segundo o presidente, “a República Popular da China vai comemorar seu 70.º aniversário”. As tarifas americanas, que vão subir de 25% para 30% sobre o valor dos bens.

Horas antes, o governo chinês informou que isentaria de impostos 16 produtos dos Estados Unidos, dias antes de uma reunião planejada entre negociadores comerciais dos dois países para tentar diminuir a escalada de suas tarifas.

As isenções se aplicarão a produtos americanos que incluem alguns medicamentos e lubrificantes anticâncer, bem como ingredientes de ração animal, soro de leite e farinha de peixe, disse o Ministério das Finanças ontem em comunicado em seu site.

Pequim informou em maio que iniciaria um programa de isenção, em meio a crescentes preocupações com o custo da prolongada guerra comercial para sua economia que já está desacelerando.

Alguns analistas veem o movimento como um gesto amigável, mas não o enxergam como um sinal de que ambos os lados estão preparando um acordo. “A isenção pode ser vista como um gesto sincero, mas ainda há muitas incertezas sobre as próximas negociações comerciais. Uma lista de isenção de apenas 16 itens não mudará a posição da China”, disse a economista do ING para a China, Iris Pang.

Ministério de Comércio da China expressa satisfação com a decisão de Trump

Ministério de Comércio da China expressou satisfação nesta quinta-feira com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar um aumento de tarifas sobre algumas importações chinesas, antes de equipes de médio escalão realizarem uma reunião preparatória para a próxima rodada de negociações bilaterais, prevista para outubro.

O porta-voz do ministério, Gao Feng, disse que empresas chinesas começaram a fazer levantamentos de preços de bens agrícolas americanos. Pequim suspendeu as compras desses produtos em agosto, quando a relação comercial entre os dois países sofreu forte deterioração. Os levantamentos de preços, que podem levar os chineses a retomar as compras de produtos agrícolas dos EUA, incluem itens como soja e carne suína.

Segundo Gao, que falou durante coletiva de imprensa semanal, a possível retomada de compras de bens agrícolas pela China não é "uma moeda de troca" nas discussões comerciais.

Ontem à noite, Trump tuitou que irá adiar a aplicação de tarifas adicionais a cerca de US$ 250 bilhões em produtos chineses em duas semanas, de 1º para 15 de outubro. Ele disse que a iniciativa foi um "gesto de boa vontade", que atendeu um pedido do vice-primeiro-ministro chinês Liu He, uma vez que 1º de outubro marca o 70º aniversário da fundação da República Popular da China.

O anúncio de Trump veio horas depois de a China decidir isentar 16 tipos de produtos dos EUA de tarifas extras por um ano, a partir do dia 17. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS