Trump aprova tarifas de cerca de US$ 50 bilhões sobre produtos da China

WASHINGTON- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou a aplicação de tarifas de cerca de US$ 50 bilhões sobre produtos chineses, disseram pessoas familiarizadas com a decisão, enquanto Washington aumenta sua briga comercial com Pequim.

A aprovação vem na esteira de uma reunião na Casa Branca com importantes funcionários do governo e representantes dos departamentos do Tesouro e do Comércio e do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês). Não ficou claro quando as tarifas entrarão em vigor. Pequim deixou claro que pretende retaliar os EUA em um montante semelhante ao que for aplicado pelos americanos.

Na sexta-feira, o USTR deve divulgar a lista final de produtos chineses que estarão sujeitos a tarifas. Espera-se que os bens afetados sejam semelhantes a uma lista preliminar que o USTR divulgou no início de abril e que continha 1,3 mil categorias de produtos.

Os EUA e a China têm reciprocamente ameaçado tarifar produtos em até US$ 150 bilhões cada. A agência de notícias Xinhua disse que a atitude da China tem sido consistente e que está disposta a aumentar as importações de todos os países, incluindo os EUA. “Reforma, abertura e expansão da demanda doméstica são estratégias nacionais da China. Nosso ritmo estabelecido não vai mudar.”

Europa. Os países da União Europeia por sua vez, aprovaram nesta quinta-feira, 14, de forma unânime um plano para impor tarifas de importação num total de US$ 3,3 bilhões em produtos dos EUA em resposta às taxas americanas sobre aço e alumínio europeus no início de junho, disseram fontes da UE. A comissão propôs adotar taxas de 25% sobre produtos como suco de laranja, bourbon, jeans e motos.