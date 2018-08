Trump cogita novo aumento de tarifas a produtos importados da China

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, analisa a possibilidade de adotar tarifas de 25% sobre importações chinesas no valor de US$ 200 bilhões, apesar de já ter ameaçado impor uma taxa de 10% anteriormente, no âmbito de uma disputa comercial com Pequim, informou o jornal The Washington Post na terça-feira, 31.

Após a adoção de tarifas à importação de máquinas de lavar, painéis solares, aço e alumínio, que corresponde a US$ 34 bilhões em produtos chineses, Washington anunciou no dia 10 de julho uma nova lista de bens que seriam tributados, em um valor total de US$ 200 bilhões.

Trump ameaçou com uma taxa de 10%, mas agora planeja uma tarifa de 25%, informou o Post, citando uma fonte anônima.

Os mercados permaneceram tranquilos na terça-feira, com a esperança da retomada das negociações comerciais entre EUA e China.

Relembre quando a China anunciou novas tarifas sobre produtos americanos

De acordo com a agência Bloomberg, representantes do secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, iniciaram conversas para retomar as negociações.

Em 2017, o governo dos EUA registrou um déficit comercial de US$ 376 bilhões com a China, o qual a atual administração está decidida a reduzir.

Além disso, Washington acusa Pequim de roubo de propriedade intelectual quando empresas de tecnologia americanas se associam a companhias chinesas para fazer negócios neste mercado.

O presidente republicano ameaçou recentemente adotar tarifas para todas as importações da China, que representaram mais de US$ 500 bilhões em 2017. / AFP

Relembre quando Trump assinou um projeto para impor taxas de US$ 50 bilhões a produtos chineses