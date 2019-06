Trump diz estar aberto a acordo comercial 'histórico' com a China

OSAKA - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, iniciaram neste sábado, 29, o esperado encontro bilateral à margem da cúpula do G-20, em Osaka, em busca de uma saída para a guerra comercial entre os dois países. Na abertura dos trabalhos, Xi manifestou sua convicção de que "o diálogo" é preferível à "confrontação", e Trump respondeu que está pronto para um acordo "histórico" sobre as relações comerciais.

"Seria histórico se pudéssemos chegar a um acordo de comércio justo, estou totalmente aberto a isso", disse o presidente americano no discurso de abertura da reunião, que depois teve suas portas fechadas.

Três horas antes do encontro, Trump revelou que ambos tinham iniciado um diálogo já na sexta-feira. "Estive com ele ontem à noite. Na realidade, ontem à noite conseguimos muitas coisas", disse o presidente dos EUA. "As relações são muito boas com a China. Quanto a se podemos chegar a um acordo, o tempo dirá. Mas a relação em si é muito boa", acrescentou.

Perguntado sobre se conversariam sobre a Huawei, Trump não só confirmou, como ressaltou que as discussões comerciais estarão na pauta.

Tanto Washington como Pequim deram sinais de otimismo antes da reunião deste sábado entre Trump e Xi. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse na quarta-feira, 26, que as negociações estavam "a 90% do caminho" para que seja fechado um acordo, e o vice-ministro de Comércio chinês, Wang Shouwen, citou na segunda-feira, 24, a necessidade de se fazer "concessões". / AFP e EFE