Trump diz que distorções do mercado chinês não são aceitáveis

O presidente americano, Donald Trump, voltou a criticar a China em seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). "As distorções do mercado chinês e o modo como lidam com isso não são aceitáveis", afirmou.

"Há países aceitos pela OMC [Organização Mundial do Comércio] que violam cada princípio em que ela é baseada", disse. O republicano voltou a criticar os planos de transferência tecnológica chineses e violações à propriedade intelectual, que segundo ele infringem acordos de livre-comércio.

O presidente americano reforçou ainda que os Estados Unidos não vão aceitar que outras nações "tirem vantagem" de seu país e disse que "algumas manipulam suas moedas" com esse objetivo. Trump já havia acusado a China e a Europa de manipulação cambial.