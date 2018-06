Trump diz que União Europeia precisa eliminar barreiras tarifárias contra os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã desta segunda-feira, 12, que a União Europeia precisa alterar tarifas e barreiras que impõe no país. A declaração é dada no momento em que a UE negocia para ser poupada das tarifas à importação americanas ao aço e ao alumínio.

"O secretário do Comércio, Wilbur Ross, falará com representantes da União Europeia sobre eliminar as grandes tarifas e barreiras usadas por ela contra os EUA. Não é justo com nossos fazendeiros e nossas indústrias", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.

No sábado, representantes da UE e dos EUA se reuniram, mas não houve avanços na tentativa de Bruxelas de reverter o anúncio de Trump de que imporá tarifas ao aço e ao alumínio.

O presidente americano citou a segurança nacional como justificativa, mas vários países têm questionado isso e alguns já ameaçaram adotar retaliações, caso a novidade se concretize. Trump tem dito que está aberto a negociações, mas que espera contrapartidas para não levar adiante a elevação tarifária.