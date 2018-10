Trump diz que vai propor corte de imposto de 10% para pessoas de renda média

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 22, a repórteres na Casa Branca que seu governo planeja produzir uma resolução que pedirá um corte de impostos de 10% para pessoas com renda média.

Trump disse no último sábado que seu governo estava estudando um corte de impostos para ser apresentado em algum momento perto do início de novembro, pouco antes das eleições para o Congresso, embora parlamentares estejam fora da capital federal em campanha e o Congresso não esteja em sessão.

Nesta segunda, ele destacou que o governo vai propor o que chamou de "resolução" para o problema.

Segundo Trump, a medida não seria feita por meio de decreto, mas sim que esperaria o fim das eleições de meio de mandato, em 6 de novembro, para votar o projeto, e reconheceu que o Congresso não aceitaria nenhuma proposta legislativa até depois da eleição.

Os cortes de impostos para pessoas físicas aprovados no projeto de reforma tributária votado no final de 2017 são válidos por 10 anos, até 2027. / COM REUTERS