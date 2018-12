Trump e Xi mostram otimismo em reunião sobre acordo comercial

BUENOS AIRES - Os presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, tiveram neste sábado, 1º, um jantar de trabalho em Buenos Aires durante mais de duas horas e meia. Antes do encontro, os dois líderes mostraram otimismo sobre a expectativa de chegar a um acordo para conter a guerra comercial entre os países. Eles não fizeram comentários após o encerramento da reunião, pouco antes das 22 horas (horário de Brasília).

Os dois líderes se reuniram ao final da participação de ambos na Cúpula do G20, e expressaram otimismo sobre suas negociações no começo do jantar.

"A nossa relação é muito especial e acredito que essa é uma razão pela qual acabaremos conseguindo algo que será bom para a China e bom para os EUA", disse Trump aos jornalistas no começo da reunião.

Xi, sentado de frente para Trump, destacou sua "amizade pessoal" com o presidente americano e lhe pediu para colaborar a fim de garantir a saúde da economia global. "Só com cooperação entre nós podemos impulsionar o interesse da paz mundial e da prosperidade", afirmou Xi nas suas breves declarações.

Trump destacou que a reunião foi "muito importante" e também sua "incrível relação" pessoal com Xi. Após o jantar, o presidente norte-americano foi para o aeroporto de Buenos Aires para deixar a Argentina rumo a Washington, sem que a Casa Branca informasse imediatamente sobre o resultado do jantar.

A reunião aconteceu no Palácio Duhau de Buenos Aires, sede do hotel Park Hyatt onde Trump está hospedado durante a cúpula do G20.

Trump foi acompanhado pelos secretários de Estado, Mike Pompeo; e do Tesouro, Steven Mnuchin; do representante de Comércio Exterior, Robert Lighthizer; de seu genro, Jared Kushner; e do assessor de Segurança Nacional, John Bolton. Também participou do jantar o principal assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow.

Xi foi assessorado por seus principais conselheiros, entre eles o chefe de gabinete do governo, Ding Xuexiang; o vice-primeiro-ministro de Finanças, Liu He; e o ministro de Relações Exteriores, Wang Yi. /EFE