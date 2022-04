Patrimônio de Donald Trump volta a atingir US$ 3 bilhões após a presidência

Após deixar o posto de presidente dos Estados Unidos, o empresário Donald Trump aumentou o próprio patrimônio em US$ 600 milhões, voltando a atingir o patamar de US$ 3 bilhões, de acordo com informações da lista de mais ricos do mundo da Forbes.

Segundo documento da revista dos EUA, a riqueza de Trump é proveniente do mercado imobiliário, principalmente na cidade de Nova York - local, por exemplo, onde fica localizada a Trump Tower, residência do empresário até 2019, quando se mudou para Palm Beach, na Flórida.

Para este ano, Trump ocupa a posição de número 1.012 na competição das maiores fortunas.

Este não é, porém, o maior valor que o patrimônio do ex-presidente americano já atingiu. Em 2016, por exemplo, ano da campanha à Casa Branca, Trump tinha riquezas avaliadas em US$ 4,5 bilhões. O momento recente com uma fortuna mais baixa - nominalmente - foi em 2020, com US$ 2,1 bilhões “em caixa”.

O republicano Donald Trump, hoje com 75 anos, é empresário há décadas, especialmente nos setores de mercado imobiliário e mídia, e assumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2017, após dois mandatos do democrata Barack Obama. Quatro anos depois, em 20 de janeiro de 2021, foi sucedido por Joe Biden, que havia sido vice-presidente de Obama.