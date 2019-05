Trump vai elevar tarifas de produtos chineses

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou a pressão sobre a China ontem para alcançar um acordo comercial ao anunciar pelo Twitter que a tarifa de 10% imposta a US$ 200 bilhões em bens da China subirá para 25% na sexta-feira, dia 10.

Trump havia adiado esse aumento, citando negociações comerciais produtivas com o país asiático. O anúncio de ontem, porém, lança dúvidas sobre as expectativas anteriores de que Washington e Pequim estariam se aproximando de um acordo para encerrar uma guerra comercial de meses, que desacelerou o crescimento global e abalou os mercados financeiros.

“Por dez meses, a China pagou tarifas de 25% para os Estados Unidos sobre US$ 50 bilhões em produtos de alta tecnologia e 10% sobre US$ 200 bilhões referentes a outros bens e produtos. Esses pagamentos são parcialmente responsáveis por nossos excelentes resultados econômicos. A tarifa de 10% será elevada para 25% na sexta-feira”, escreveu Trump.

Segundo o presidente americano, US$ 325 bilhões de bens adicionais comprados pelos americanos dos chineses permanecem sem cobrança de tarifas, mas serão tarifados em breve em 25%. “As tarifas pagas aos Estados Unidos têm tido um pequeno impacto no custo dos produtos, em sua maior parte gerados pela China. As negociações comerciais continuam, mas muito lentamente, enquanto eles tentam renegociar. Não!”

Dúvida. As negociações comerciais EUA-China estavam previstas para serem retomadas nesta semana com o vice-premiê chinês, Liu He, viajando a Washington. Isso ocorre após conversas em Pequim em abril, avaliadas como “produtivas” pelo secretário do Tesouro dos americano, Steven Mnuchin. Ainda na sexta-feira, Donald Trump também havia dito que as negociações iam bem.

Após o anúncio do presidente americano, Pequim estaria considerando se retirar das negociações programadas para continuar nesta semana, de acordo com fontes próximas ao assunto. “A China não deve negociar com uma arma apontada para a cabeça”, disse a fonte.

Queda na bolsa chinesa

O índice referencial da Bolsa de Valores de Hong Kong, o Hang Seng, abriu em baixa de 2,44% nesta segunda-feira, 6.

O índice geral da Bolsa de Valores de Xangai, o SSE Composite, abriu com a forte baixa de 3,66%. E a bolsa de Shenzhen, a segunda mais importante da China, caiu 4,95%. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS