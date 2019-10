Trump vê 'coisas boas' nas negociações comerciais com a China, que está disposta a um acordo parcial

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um tom otimista nesta sexta-feira, 11, no segundo dia de negociações comerciais entre EUA e China, enquanto Pequim indicou estar aberta a um acordo “parcial” que evitaria um aumento planejado de tarifas sobre seus produtos neste mês.

Os dois lados têm estado presos em conversas para resolver uma guerra comercial prolongada que abalou os mercados financeiros, afetou as cadeias de suprimento globais e alimentou os temores de uma recessão global.

As autoridades, incluindo o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e o vice-premiê chinês, Liu He, retomaram as negociações em Washington nesta sexta. Liu vai se encontrar com Trump na Casa Branca mais tarde, de acordo com a programação da Casa Branca.

“Coisas boas estão acontecendo na Reunião de Negociações Comerciais com a China. Sentimento melhor do que no passado recente, mais parecidos com os Velhos Tempos. Vou me encontrar com o vice-premiê hoje. Todos gostariam de ver algo significativo acontecer!”, escreveu Trump no Twitter.

Mnuchin, chegando para as negociações em Washington, disse a repórteres que as conversas estão “indo bem”.

Um jornal estatal chinês disse que um acordo comercial “parcial” beneficiaria os dois lados, e que os EUA deveriam aceitar a oferta, refletindo o objetivo da China de esfriar a briga antes que mais tarifas entrem em vigor.

Ambos os lados aplicaram impostos sobre centenas de bilhões de dólares em mercadorias um do outro durante a disputa, e Trump está ameaçando aumentar as taxas sobre cerca de 250 bilhões de dólares em produtos chineses 25% para 30%.

Na quinta-feira, Liu disse que a China está disposta a chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre questões importantes para ambos os lados, a fim de evitar que o atrito leve a uma piora da guerra comercial.

Trump, que disse na quinta-feira que as conversas com os chineses não iam bem, já havia insistido anteriormente que não ficaria satisfeito com um acordo parcial para resolver seu esforço de dois anos para mudar as práticas comerciais, de propriedade intelectual e de política industrial da China.