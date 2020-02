TST anuncia bloqueio cautelar nas contas dos sindicatos de petroleiros em greve

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra, decidiu acatar pedido da Petrobrás para que as atividades das suas unidades sejam imediatamente normalizadas, depois que a liminar concedida no dia 4 não surtiu efeito, segundo decisão publicada nesta quinta-feira, 6. Segundo o ministro, desde a liminar, o movimento grevista vem aumentando e atingindo mais unidades operacionais da estatal.

O TST ordenou o bloqueio das contas dos 14 sindicatos de petroleiros em greve desde o dia 1º de fevereiro e incluiu o Sindicato dos Trabalhadores de Destilação e Refino de São José dos Campos e Região, que teria aderido ao movimento grevista. Ordenou também a suspensão do repasse das mensalidades aos sindicatos e permitiu que a Petrobrás faça contratações emergenciais de pessoas e serviços "para suprir eventual falta de pessoal decorrente do descumprimento da decisão judicial" publicada na última quarta-feira.

De acordo com o despacho, os petroleiros não estariam rendendo as equipes das unidades, trazendo insegurança às operações e não cumprindo a determinação de manter 90% do quadro efetivo. Segundo a ordem judicial, seriam os seguintes os efetivos disponíveis nesta quinta:

Refinarias: Lubnor (36%), Recap (14 %) , Reduc (35 %) , Refap (0%) , Regap (22%) , Reman (26%) , Repar (35 %) , Replan (23 %) , Revap (50 %) , Rla n (41%) , Rnest (0%) , Rpbc (65%) , Six (13 %)

Plataformas: UN - BA OP (5%) , UN - BC P- 20 (61 %) , UN - BC P- 32 (61 %) , UN - BC P- 35 (56%) , UN - BC P- 47 (36%) , UN - BC P- 48 (81 %) , UN - BC CH - 1 (54 %) , UN - ES P- 3 1 ( 4 7%) , UN -ES P- 50 ( 4 2%) , UN - ES P- 55 (49 %) , UM - RN/CE CE - M (0 %) .

O ministro afirma ainda em seu despacho que a estatal está aberta a negociações, desde que a paralisação seja suspensa. Procurada, FUP ainda não se pronunciou.