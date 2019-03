Turnê de Sandy e Junior é alvo de novo processo por venda irregular de ingressos

Apesar de ainda estar sob investigação na Justiça Federal de Brasília, a turnê Nossa História, de Sandy e Junior, foi alvo de novo processo por irregularidade nas vendas de ingressos, dessa vez em Paranaíba (MS). Duas fãs recorreram à justiça e conseguiram uma decisão judicial que obriga a Ingresso Rápido a vender duas entradas premium sem taxa de conveniência para o show de São Paulo, em 25 de agosto, a cada uma delas.

O juiz Plácido de Souza Neto concedeu tutela antecipada à ação, determinando a venda “sem qualquer cobrança de qualquer taxa adicional e independentemente da forma de pagamento utilizado pelas autoras” da ação. Através do Juizado Especial Cível da Paranaíba, ele também determinou multa diária de R$ 500 caso a empresa não cumpra a decisão em até 15 dias e considerou ilícita a venda antecipada para clientes do cartão Elo.

Na quarta-feira, 27, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já havia determinado que a empresa responsável pelos ingressos preste esclarecimentos sobre as vendas, sob pena de multa. Ainda no último dia 12, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça havia proibido a cobrança da taxa de conveniência, que pode chegar a até 20% do valor do ingresso, e a concessão de condições privilegiadas a titulares de cartões de crédito.

Datas extras

A princípio, a turnê que comemora os 30 anos da carreira de Sandy e Junior teria apenas uma data em São Paulo, no Allianz Parque, em 24 de agosto. Após os ingressos terem se esgotado, a dupla anunciou que faria uma apresentação extra no dia 25, no mesmo local.

Além de São Paulo, a Nossa História ainda irá passar por Recife (12/7), Salvador (13/7), Fortaleza (19/7), Brasília (20/7), Rio de Janeiro (2 e 3/8), Belo Horizonte (17/8), Curitiba (31/8), Manaus (13/9) e Belém (14/9). O preço dos ingressos varia de acordo com a cidade, e pode custar de R$ 140 a R$ 520 (inteira).