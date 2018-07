TV digital mais perto do Rio Sete emissoras de televisão do Rio de Janeiro recebem hoje do ministro das Comunicações, Hélio Costa, os canais para a operação da TV digital na capital fluminense. As primeiras transmissões comerciais no novo sistema, no Rio, irão ao ar até julho deste ano. A cerimônia para a assinatura do termo de consignação dos canais está marcada para as 15 horas, no Centro Cultural dos Correios. As emissoras liberadas para operar o novo sistema no Rio são a TV Ômega Ltda (Rede TV), TV Globo, SBT, Rede Record, TV Bandeirantes, TV Corcovado e TV Brasil (Radiobrás). A previsão do Ministério das Comunicações é de que outras quatro cidades - Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador - também tenham TV digital até meados do ano. Em dezembro do ano passado, Hélio Costa assinou o ato de distribuição dos canais para as emissoras que operam na cidade de Belo Horizonte. Pelas regras, as emissoras têm até seis meses para entrar em operação depois de receberem os canais digitais. A TV digital foi inaugurada no Brasil em dezembro, na cidade de São Paulo. A expectativa é de que a nova tecnologia chegue às demais capitais dos Estados em 2009. Em seguida, a TV digital será levada às grandes e médias cidades. Em junho de 2016, todo o Brasil deverá ter acesso à TV digital, já que o sistema analógico será desativado. Até lá, as emissoras terão de fazer a transmissão simultânea dos dois sistemas. O País tem cerca de 65 milhões de televisores e a TV aberta chega a 90% dos domicílios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.