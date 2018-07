UBS tem prejuízo de US$11,5 bi no 4o tri O UBS AG divulgou nesta quarta-feira um prejuízo de 12,5 bilhões de francos suíços (11,45 bilhões de dólares) nos últimos três meses de 2007, mostrando que a crise do setor imobiliário de alto risco teve impacto sobre o banco. O banco acrescentou que o resultado do quarto trimestre o levará a registrar um prejuízo de 4,4 bilhões de francos suíços no ano de 2007. O UBS disse que o resultado reflete perdas de 12 bilhões de dólares decorrentes do setor de financiamento imobiliário de alto risco norte-americano, o chamado subprime, além de 2 bilhões de dólares em perdas com outras hipotecas residenciais dos Estados Unidos. O UBS é um dos bancos mais impactados pela crise mundial de crédito. (Por Thomas Atkins)