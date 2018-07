Ucrânia tem surto de gripe aviária Um novo surto do tipo da gripe aviária que é mortal para os humanos atingiu a Ucrânia depois de a doença ter sido mantida sob controle durante dois anos, disseram veterinários na sexta-feira. A Fiscalização Veterinária da Ucrânia afirmou que o surto foi detectado nesta semana na vila de Rovnoye, na península da Criméia, a mesma região atingida no final de 2005. Um total de 153 pássaros morreram repentinamente em uma empresa particular, onde mais de 25 mil aves são mantidas. "Ontem, foram concluídos testes e o DNA do vírus H5N1 foi encontrado", disse à Reuters um porta-voz do órgão, Anatoly Osadchi. "A vila foi fechada, guardas foram colocados nos pontos de entrada e foi instaurada uma quarentena. Todos os pássaros estão sendo incinerados". A fiscalização explicou que as seis primeiras mortes foram notadas na terça-feira, seguidas de outras dezenas nos dois dias seguintes. O primeiro surto de gripe aviária na Ucrânia foi detectado no final de 2005, no Norte da Criméia --um importante ponto de parada nas rotas migratórias dos pássaros. Cerca de 30 vilas foram afetadas na época e milhares de pássaros sacrificados. (Por Pavel Polityuk)