UE adota plano de energia renovável e redução de emissões A Comissão Européia, braço executivo da União Européia, adotou um plano de grande abrangência na quarta-feira para reduzir as emissões de gases-estufa pelos países do bloco e impulsionar o uso de energias renováveis e de biocombustíveis. "Foi adotado agora", disse uma fonte, após uma reunião entre os 27 países-membros para debater os detalhes de última hora do plano. O porta-voz da UE, Pia Ahrenkilde, confirmou a informação dizendo que a comissão havia acabado de tomar a decisão. De acordo com o plano, que precisa ser aprovado pelos membros do bloco e pelo Parlamento Europeu, o Marco de Negociação de Emissões da UE será expandido, incluindo mais gases e indústrias. Além disso, Bruxelas estabelecerá reduções generalizadas para cada setor da Europa, assim como metas de redução nacionais. (Por Paul Taylor e Darren Ennis)