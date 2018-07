UE quer banir biocombustível sem certificado ambiental A União Européia irá banir de seu mercado biocombustíveis que não contem com um certificado ambiental. A lei será apresentada na próxima semana para que seja avaliada pelos 27 países do bloco europeu, enquanto o Itamaraty já alertou aos europeus que não aceitará regras discriminatórias. "Se o Brasil quiser exportar etanol ao mercado europeu, terá de ter sua produção certificada", afirmou o porta-voz do Departamento de Energia da Comissão Européia, Ferran Tarradellas. Bruxelas e Brasília organizam para os próximos meses a visita do comissário de Energia, Andris Piebalgs, ao Brasil para debater o comércio do etanol, assim como os padrões de produção no País. A certificação já vinha sendo anunciada há alguns meses e o Brasil chegou a ser consultado sobre o sistema. "O selo ambiental é uma necessidade, pois a opinião pública européia exige isso hoje", afirmou Tarradellas. Nos últimos anos, o etanol apareceu como uma solução para o desafio da redução das emissões de CO2. Mas ecologistas conseguiram convencer a UE de que a introdução do produto não poderá ocorrer sem que os impactos ambientais sejam avaliados. O etanol que for produzido a partir de um produto que tenha desmatado florestas tropicais, matas, o Cerrado, o Pantanal ou colocado em risco mananciais será impedido de ser comercializado na Europa.