Último corte de 0,75 ponto do juro nos EUA foi em 1984 O corte emergencial de 0,75 ponto percentual da taxa básica de juros nos EUA anunciado hoje pelo banco central americano (Fed), para 3,5% ao ano, foi o primeiro em mais de 20 anos, segundo a edição online do jornal britânico Financial Times (FT). A última vez em que o Fed cortou o juro 0,75 ponto foi em 1984, quando as taxas de juro estavam acima de 10% ao ano, diz o FT. De acordo com o site do Fed, a taxa efetiva dos Fed Funds no mercado estava em 11,30% em setembro de 1984. O Financial Times afirma que algumas instituições financeiras especulam que poderá haver mais um corte de 0,50 ponto porcentual do juro americano na próxima semana, quando acontece a reunião regular do comitê de política monetária do Fed. Em seu comunicado divulgado hoje, o Fed afirmou que o comitê "adotou esta ação em vista do enfraquecimento do cenário econômico e do aumento no risco de baixa do crescimento". O surpreendente corte de juro foi anunciado depois que os mercados asiáticos registraram as maiores quedas em mais de oito anos, na esteira, ontem, dos maiores declínios dos índices europeus desde os ataques de 11 de setembro há mais de seis anos.