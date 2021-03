Último dia para aproveitar até 70% de desconto na Amazon

Esta segunda-feira é o último dia para aproveitar as milhares de ofertas disponíveis na Semana do Consumidor, da Amazon. Até as 23h59, o site reúne promoções incríveis em todas as categorias, incluindo dispositivos Kindle e Echo Alexa, os queridinhos do público (veja abaixo as opções). Os descontos podem chegar a 70%.

OFERTAS EM DESTAQUE

Robô aspirador, Airfryer, Echo Alexa e Kindle com até 29% off

Até R$ 200 de desconto em produtos Echo Alexa

Até 30% de desconto em smartphones e itens eletrônicos

10 notebooks com descontos que podem chegar em R$ 791

Também dá para comprar smartphones, smart TVs, fones de ouvido, notebooks, robô aspirador e artigos de cozinha, como Airfryer.

Este é o maior evento de vendas da Amazon primeiro semestre, por isso, é a hora de você comprar aquele item que tanto queria e ainda economizar muito.

Veja uma lista com produtos disponíveis e compre agora!

Notebook Inspiron Dell 15 3000 (desconto de R$ 791)

Notebook Ultraportátil Dell Inspiron 13 7000 (desconto de R$ 747,23)

Notebook Multilaser Legacy C (desconto de R$ 214,90)

Kindle 10ª Geração (R$ 349 por R$ 284,05; 14% de desconto)

Novo Echo Dot Alexa 4º Geração (R$ 399 por R$ 284,05; 25% de desconto)

Echo Studio (R$ 1.699 por R$ 1.424,05; 12% de desconto)

Echo Show 8 (R$ 899 por R$ 711,55; 17% de desconto)

Echo Dot 3ª Geração (R$ 349 por R$ 236,55; 29% de desconto)

Robô aspirador de pó Orion (R$ 839,09 por R$ 759; 10% de desconto)

Robô aspirador Roomba 675 iRobot (R$ 2.899,99 por R$ 2.599,99; 10% de desconto)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.