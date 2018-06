Um festival para uma indústria em transformação

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade começa hoje com novidades relevantes tanto na programação, que foi dividida em claras áreas de interesse, quanto na premiação, que dará mais valor aos Leões, reduzindo a quantidade de prêmios distribuída em cada categoria. De acordo com o diretor geral de Cannes Lions, o brasileiro José Papa Neto, as mudanças refletem as transformações da própria indústria de comunicação. O Estadão é o representante oficial do evento no País

A nova estrutura implementada, que incluiu ainda a redução da duração do evento para cinco dias, veio após questionamentos de grandes grupos globais francês Publicis e o britânico WPP – nos últimos dias de Cannes Lions em 2017. “Essa mudança de estrutura reflete a reformulação do modelo de negócios e o que é considerado comunicação atualmente”, explica Papa Neto.

Ao analisar a indústria de comunicação como um todo, o festival optou por dar mais espaço a determinadas áreas. O Lions Innovation – que ocorre paralelamente a Cannes Lions e antes tinha só dois dias de duração, agora será estendido para toda a semana. Outros dois eventos paralelos – Entertainment e Health, voltados à indústria do entretenimento e à comunicação para o setor de saúde, respectivamente – continuarão a ter dois dias de duração.

O fator inovação também foi contemplado na reformulação das premiações do festival. Entre as novidades deste ano está a distribuição de Leões para Creative E-commerce, uma área em que agências e profissionais de comunicação são cada vez mais necessários para garantir, por meio de soluções criativas que vão além de uma campanha publicitária, a expansão das receitas do cliente.

Áreas de interesse. Além de Creative E-Commerce, outras quatro categorias foram criadas: Social & Influencer, Industry Craft, Sustainable Development Goals e Brand Experience & Activation. Agora, são 26 categorias. Os Leões serão distribuídos a partir de nove divisões temáticas: reach (alcance), communication (comunicação), craft (apuro técnico), experience (experiência), innovation (inovação), impact (impacto), good (bem comum), entertainment (entretenimento) e health (saúde).

Esses vetores também servirão para guiar a programação de palestras. Com essa divisão, os participantes de Cannes Lions terão a chance de escolher mais rapidamente quais conteúdos priorizar, uma vez que várias palestras e debates acontecerão de forma simultânea durante os cinco dias de Cannes Lions.

Neste ano, a diversidade da programação vai incluir executivos de grandes empresas de tecnologia – como Amazon, Apple e Uber –, entrevistas com grandes nomes da comunicação (como Martin Sorrell, que deixou o WPP recentemente) e sobreviventes da tragédia de Parkland, na Flórida, que usaram o poder da comunicação como meio de combate à violência.

Custos. Outra queixa dos grupos de comunicação no ano passado – os custos para participação no festival – foi respondida por reduções tanto no preço do passe do festival quanto em parcerias para facilitar a vida dos visitantes. Cannes Lions garantiu que, para esse ano, os preços dos hotéis na cidade ficassem congelados e negociou com restaurantes menus de até ¤ 30 para quem tiver o crachá do evento. Além disso, o preço do táxi entre o Aeroporto de Nice e Cannes também foi tabelado em ¤ 80.

Eliminação de subcategorias tenta valorizar Leões

Um total de 120 categorias foram de premiação foram eliminadas do festival Cannes Lions em 2018. A decisão foi tomada, segundo Philip Thomas, presidente da Ascential Events, holding que controla Cannes Lions, apesar de se saber que isso reduziria o número de inscrições – e, por consequência, a receita – no festival. A ideia é valorizar os prêmios ao reduzir o total de Leões distribuídos todos os anos. O total de inscrições brasileiras ficou em 2.131 este ano, uma queda ajustada de 10% em relação ao ano passado. Também houve leve queda nas inscrições globais, que somaram 32.272 peças. / F.S.