Um grande chamado para a sustentabilidade

A conexão entre a inovação e a sustentabilidade e o fomento de discussões sobre o futuro do planeta foram as marcas da 5ª Edição do INOVA Klabin, realizado ontem, Dia da Árvore, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Mais de 500 convidados, entre colaboradores da empresa, clientes, parceiros e fornecedores, participaram do evento.

John Elkington, conhecido como o “pai da sustentabilidade”, criador do modelo de gestão no qual hoje se baseiam os investimentos sustentáveis, falou na abertura. Após a palestra, os convidados se dividiram em cinco grupos e se alternaram pelos espaços de experiências.

Em Museu das Árvores, o público foi sensibilizado com base na percepção de como seria o futuro após a extinção de todas as espécies presentes hoje no Parque do Ibirapuera e na Mata Atlântica. Já a Timidez das Copas, conduzida pelo artista e tecnologista Edson Pavoni, construiu um painel de dobraduras que, ao final, culminou na representação da visão vertical de uma floresta, simulando o seu movimento. A chef Bel Coelho conduziu uma experiência gastronômica com foco na valorização da biodiversidade presente nos biomas da Mata Atlântica.

As duas outras experiências, Iniciativas Klabin e Novos Negócios, abordaram algumas soluções da empresa nos setores em que atua: Florestal, Celulose, Papéis e Embalagens, e as novas possibilidades de negócio exploradas pela companhia a partir do robusto trabalho desenvolvido por sua área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação que amplia os usos da madeira para além das possibilidades já tradicionais. A Klabin é uma empresa que tem a inovação em sua estratégia, tendo colaborado, ao longo da sua trajetória centenária, para avanços importantes em frentes como a da sustentabilidade. “O INOVA Klabin é um evento que nos permite compartilhar experiências com os diferentes públicos com os quais nos relacionamos, estimulando discussões e um olhar integrado e cada vez mais atento a esses temas extremamente relevantes”, diz Francisco Razzolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos da Klabin.

Tecnologia e economia circular

Além de ser a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e de soluções em embalagens de papel do País, a Klabin fomenta a economia circular, mantendo o posto de maior recicladora de papéis do Brasil. Esse trabalho é resultado de fortes investimentos em inovação, área da Klabin que tem o objetivo de compartilhar conhecimentos e estreitar relações com uma robusta rede global de parceiros, formada por startups, universidades, aceleradoras e stakeholders.

Foi essa busca permanente pela evolução que fez surgir o Inova Klabin como um grande evento de celebração e compartilhamento com toda a cadeia da companhia, realizado pela primeira vez em 2017, em Telêmaco Borba (PR), sede de uma grande unidade da empresa. A edição seguinte foi em São Paulo, em 2018, e a terceira, em fevereiro de 2020, pouco antes da chegada da covid-19 ao Brasil, ocorreu em formato de road show nas unidades da companhia. No ano passado, a quarta edição foi digital.