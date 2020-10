Uma hora após dizer que Renda Cidadã precisa ter 'carimbo' de Guedes, relator se reúne com Marinho

BRASÍLIA - Após afirmar que qualquer demanda relacionada ao Renda Cidadã terá de passar pelo “carimbo” do ministro da Economia, Paulo Guedes, o senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator do texto que criará o novo programa social, voltou a se reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nesta segunda-feira, 5, para discutir detalhes da proposta. A informação foi apurada pelo Estadão/Broadcast com duas fontes do governo. O encontro não consta na agenda oficial.

A reunião começou por volta das 14h, pouco mais de uma hora depois de Bittar conceder entrevista a jornalistas ao lado de Guedes na sede do Ministério da Economia. “Soluções para o Renda Cidadã, quaisquer que sejam, serão dentro do teto de gastos”, disse o senador na ocasião. A assessoria do parlamentar não confirmou a realização do encontro. O MDR não respondeu.

Leia Também Relator do Renda Cidadã recebe de Marinho conselho para tirar programa do teto de gastos

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, Marinho tem em mãos uma lista de medidas que podem ser adotadas para abrir um espaço no Orçamento e auxiliar na criação do programa social.

Como mostrou a reportagem na sexta, 2, o ministro do Desenvolvimento Regional chegou a aconselhar Bittar a tirar o Renda Cidadã do alcance do teto, regra que limita o avanço das despesas à inflação. Marinho também disse em reunião fechada com agentes do mercado que o programa sairia da melhor ou da pior maneira. No mesmo dia, Guedes reagiu e disse que seria “irresponsabilidade” furar o teto para “fazer política, ganhar eleição”.

Desde a troca de farpas, integrantes do governo têm trabalhado para pôr panos quentes em mais um capítulo do embate entre Guedes e Marinho. O ministro da Economia esteve com Bolsonaro no sábado. Hoje pela manhã, o presidente recebeu Bittar, Marinho, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, no Palácio da Alvorada para discutir o Renda Cidadã.

Na ocasião, Maia reforçou a necessidade de que é preciso cortar despesas e insistir na manutenção do teto de gastos. Ele disse ainda que não é possível encontrar "fórmula mágica" para o Renda Cidadã. Um jantar com a presença de Guedes e Maia foi articulado para hoje à noite na tentativa de buscar soluções.