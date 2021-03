Um novo jeito de juntar pontos

Juntar pontos de fidelidade com suas compras do dia a dia no supermercado e trocá-los por descontos na farmácia. Ganhar ainda mais pontos comprando produtos selecionados na drogaria e usá-los para abastecer o carro no posto de combustível.

Neste 15 de março, Dia do Consumidor, a Stix demonstra sua plataforma de pontos e recompensas onde grandes marcas do varejo concedem o mesmo ponto: o ponto stix. E você, consumidor, escolhe o que quer trocar dentre produtos de loja, descontos e serviços de diferentes parceiros, diretamente nos miniaplicativos Stix inseridos nos aplicativos dos varejistas.

Ecossistema em expansão

A plataforma foi lançada em outubro de 2020, idealizada pelo GPA e pela RaiaDrogasil, e já conta com 1,5 milhão de clientes cadastrados, agregando as redes de supermercados Pão de Açúcar e Extra e as redes de farmácias Droga Raia e Drogasil. O Itaú é parceiro estratégico, e, com isso, seus clientes com pontos iupp podem transferi-los para a Stix e usá-los para trocar por produtos e descontos nas compras do dia a dia.

O ecossistema está em expansão e deverá anunciar novos parceiros em breve – o objetivo é juntar pontos nas compras do cotidiano, como pet centers, vestuário, postos de combustíveis e alimentação, entre outros.

Um ponto para usar de verdade

Uma das razões muito comuns de desencantamento do consumidor com programas de fidelidade é a validade/expiração dos pontos. Alguns pontos duram meses, outros um ano, dois ou mais, a partir da data em que o ponto foi obtido. Assim, todo dia tem pontos expirando, pois todo dia tem pontos que estão completando seu período de validade. E, de pouco em pouco, sem o consumidor conseguir acompanhar ou perceber, perde todo o esforço de fidelização.

A Stix inova com uma abordagem completamente diferente, com uma data fixa para a expiração de todos os pontos. “Na Stix, o consumidor tem a tranquilidade de que, independentemente de onde e quanto juntou seus pontos, todos eles expiram juntos uma única vez por ano, sempre ao final de setembro. Também avisaremos com antecedência e faremos uma campanha para que o cliente não perca seus pontos”, promete Alexandre Rodrigues, diretor Comercial e de Marketing da Stix.

Rodrigues destaca ainda que o cliente sabe exatamente quanto valem seus pontos. Em qualquer estabelecimento da rede parceira, 100 pontos stix valem, no mínimo, R$ 1 na troca por algum benefício, vale-compras ou produtos especialmente escolhidos pela equipe de curadoria da plataforma. “Isso também é novo. Nos programas comuns de fidelidade, o valor do ponto varia. Um dia o cliente consegue trocar por uma recompensa com uma determinada quantidade de pontos, em outro dia não consegue mais; é frustrante. Na Stix não é assim. Garantimos o valor do ponto na troca, que já vem informado quando o participante consulta seu saldo.”

E mais: a Stix também permite o envio de stix de uma conta para outra de maneira totalmente gratuita, para que os participantes possam usar seus pontos com seus amigos ou familiares. “Nosso diferencial é que o ponto stix é feito para ser usado de verdade. A Stix tem o DNA do varejo e foi concebida com o consumidor no centro, com muita transparência – todo dia é Dia do Consumidor”, complementa Rodrigues.