Um reality show para conservar suas roupas

Um novo reality show vai falar de moda na televisão, mas sua origem é um pouco diferente do ponto de partida da maioria das atrações da televisão. Ao adotar um novo posicionamento para a marca Comfort – “vida longa às roupas” –, a gigante de bens de consumo Unilever viu a necessidade de se associar a um conteúdo que transparecesse a visão de que vale a pena cuidar das roupas.

A partir dessa decisão, a marca procurou a Conspiração Filmes para que a produtora criasse uma atração que propusesse um novo tipo de relacionamento com o vestuário. Foi assim que nasceu o reality Se Essa Roupa Fosse Minha, que estreia em 10 de agosto, às 19h30, no GNT. “A ideia é que as especialistas mostrem formas de ressignificar as peças, dentro do conceito de consumo consciente”, diz Cris Lopes, sócia e vice-presidente de conteúdo de marcas da Conspiração.

O canal GNT, que vai exibir a série, tornou-se sócio do conteúdo, ao lado da Conspiração e da Unilever. “Já fizemos projetos em parcerias com outras marcas, e para nós o importante é que o produto esteja inserido na narrativa de forma orgânica”, diz Leonardo Moura, gerente de produto e planejamento de mercado do GNT. A emissora já realizou projetos semelhantes com marcas como O Boticário e Activia, por exemplo.

Embora a Unilever seja sócia do conteúdo, a participação de Comfort dentro de Se Essa Roupa Fosse Minha vai ser bastante discreta. O produto só aparece de forma mais proeminente em um quadro dedicado à recuperação de roupas danificadas. Ao todo, a série terá 13 episódios e ficará no ar até o início de novembro.

Para comandar a atração, a aposta foi em “caras novas” – uma vez que a GNT sempre está em busca de talentos. Por meio de testes, a estilista Ana Paula Xongani, a consultora de moda sustentável Giovanna Nader e a figurinista Marina Franco foram escolhidas como as “especialistas” da série.