Um tipo de som para cada tipo de hotel

A agência Isobar, do grupo Dentsu Aegis, desenvolveu uma ação baseada em músicas para as marcas de hotel Ibis, que pertencem ao grupo francês Accor. Sob o comando de Luiz Thunderbird, que ganhou fama como VJ da MTV, nos anos 1990, a ação propõe diferentes experiências musicais para as três bandeiras de preço de entrada: Ibis Budget, Ibis e Ibis Styles. Os vídeos da ação, que recebeu o título Sente Esse Som, serão exibidos nos canais digitais da marca e foram gravados nas próprias unidades dos hotéis.

Em uma unidade Ibis Budget, por exemplo, a proposta foi da “silent party”, ou festa silenciosa, em que cada pessoa usa um fone de ouvido, dançando ao som da canção que preferir.

Na bandeira Ibis, o conceito foi a de uma experiência musical 360 graus: a youtuber Maju Trindade foi convidada a escutar o som de diferentes instrumentos, usando uma venda. No Ibis Styles, a blogueira Magá Moura foi desafiada a viver uma experiência: usou um equipamento especial que captou as mudanças de suas frequências cerebrais conforme as músicas que eram executadas.