Uma gigante de R$ 100 bilhões na Bolsa

A fusão entre duas gigantes da saúde (Notre Dame Intermédica e Hapvida) criará uma das empresas mais valiosas da B3, com valor superior a R$ 100 bilhões. Apesar da união de dois pesos-pesados, as companhias dizem que a sobreposição é baixa, visto que uma é forte na região Nordeste e a outra, no Sudeste. A nova empresa terá de 300 clínicas, 70 hospitais e vai reunir 8,3 milhões de usuários de convênio médico. O negócio aguarda sinal verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).