Uma pessoa morre e duas ficam feridas em tiroteio durante a Black Friday no Alabama

Um homem que estava armado morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 12 anos, em um tiroteio durante as vendas da Black Friday na noite desta quinta-feira, 22, em um shopping no Alabama.

Tiros foram relatados por volta das 21h30 no Riverchase Galleria, em Hoover, uma cidade perto de Birmingham, segundo autoridades. De acordo com a polícia, uma briga entre dois adolescentes resultou em uma troca de tiros. O que estava armado acabou sendo alvejado por policiais e morreu no local. O outro adolescente permanece em estado grave de saúde.

A polícia disse que uma menina de 12 anos também foi atingida por disparos e acabou sendo levada para o hospital por uma unidade de resgate de bombeiros. Ela foi operada, mas "não tem ferimentos com risco de vida", informou o policial Gregg Rector à CNN.

A Riverchase Galleria estava programada para permanecer aberta até a meia-noite, antes do início oficial das vendas da Black Friday de sexta-feira. O shopping permanecerá fechado até novo aviso.