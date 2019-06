Unbox fecha parceria com a Flormel

A Unbox capital, empresa de investimentos que tem como investidor âncora a família Trajano fundadora e controladora do Magazine Luiza, comprou uma participação minoritária da Flormel, líder do segmento de alimentos saudáveis (snacks e sobremesas).

A Flormel está no mercado de alimentos saudáveis há 33 anos. A empresa nasceu em Franca, no interior do Estado de São, a mesma cidade da família Trajano. Em nota, as empresas não informam o valor da transação nem qual será a participação da Unbox.

Alexandra Casoni, presidente da Flormel, diz que a parceria com a Unbox marca um novo ciclo da companhia. Para Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do comitê de investimentos da Unbox, “a família está muito feliz e confiante nesta parceria, pois a Flormel é uma empresa de alimentos saudáveis com propósito e que compartilha as mesmas crenças que acreditamos”.