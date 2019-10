União Europeia afirma que vai retaliar taxação de produtos dos Estados Unidos

A União Europeia afirmou nesta quinta-feira, 03, que vai retaliar a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas a uma série de exportações do bloco, incluindo queijos e vinhos.

Na última quarta-feira, 02, o governo de Donald Trump anunciou que vai punir US$ 7,5 bilhões em exportações europeias a partir do dia 18. O anúncio veio após a Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizar Washington a reataliar a UE devido a subsídios ilegais concedidos pelo bloco à fabricante de aviões Airbus.

No Twitter, Donald Trump comemorou decisão da OMC favorável aos Estados Unidos e afirmou que se trata de uma 'vitória'.

The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de outubro de 2019