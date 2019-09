UE investigará compra da Embraer pela Boeing por suspeita de concentração de mercado

A Boeing será investigada durante cinco meses pela União Europeia por suspeita de práticas anticompetitivas após a oferta pelo controle da divisão comercial da Embraer. As informações são da agência Reuters. A União Europeia acredita que o acordo pode favorecer a concentração de mercado, possibilitando a alta de preços dos serviços.

O acordo é um dos principais no setor de aviação civil comercial em décadas e está estimado em US$ 4,75 bilhões. Com a notícia, as ações da Boeing na Bolsa de Nova York caíram 0,76% e estavam cotadas a US$ 376,50 às 9h45 (horário de Brasília).

De acordo com fontes ligadas às companhias, empresas rivais e fornecedores foram consultados quanto à possível dinâmica do mercado em caso de concretização do negócio. A análise preliminar da operação deve ser concluída no próximo dia 4.

Com essa operação de compra, a Boeing levaria vantagem no segmento de pequenos jatos, onde já há uma parcerica formada pela europeia Airbus e a canadense Bombardier. Uma das preocupações é a queda de competitividade de empresas recém-chegadas da China, Rússia e Japão.

A Boeing e a Embraer não comentaram o assunto.