Trump diz que Banco Central é o único problema da economia dos EUA e bolsas caem

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que “o único problema” que a economia do país tem é o Federal Reserve (Fed, o banco central americano). “Eles não têm sensibilidade pelo mercado, não entendem guerras comerciais necessárias ou dólares fortes ou mesmo paralisações democratas em torno de fronteiras”, comentou no Twitter.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018