Urbanic: marca de roupas conquista público no Brasil

Criada há apenas dois anos, em Londres, a Urbanic é uma loja online de roupas que logo caiu nas graças principalmente de quem gosta de moda, por conta da combinação poderosa entre alta qualidade e preço acessível. A forte ligação já estabelecida com o País levou à abertura, em maio, de um escritório em São Paulo – no Itaim Bibi, bairro conhecido por ser polo de startups e grandes empresas de tecnologia, perfil que tem tudo a ver com o espírito cosmopolita, digital, inclusivo e sustentável da marca. A equipe já conta com 30 integrantes, e há planos de expansão ambiciosos para os próximos meses.

O aplicativo oferece moda feminina e fluida (sem gênero), incluindo plus size – os tamanhos disponíveis vão do XS ao 5XL. Tudo em sintonia com o compromisso da Urbanic com a diversidade – em todos os sentidos, inclusive de corpos. “Nosso propósito é criar roupas estilosas para corpos reais, sem que isso represente um custo muito maior, como normalmente ocorre”, conta Maria Vasconcelos, head de Marketing da empresa no Brasil.

Surgida sob a inspiração dos varejistas mundialmente famosos da Mayfair e Bond Street, na capital inglesa, a Urbanic se diferencia de outras plataformas de e-commerce por ser uma marca, e não apenas uma revendedora ou um marketplace. Isso é um grande diferencial para elevar a confiança do público. A estrutura de atendimento é eficiente, incluindo o direito de devolução no prazo de sete dias a partir da entrega, e o ambiente de compra é totalmente seguro – o site possui certificado SSL e outros sistemas que garantem privacidade e segurança. O método de pagamento é através do sistema EBANX, um dos maiores e mais confiáveis da América Latina.

Conexões pela moda

Além dos atributos da marca, como qualidade, bom preço, segurança, personalidade e responsabilidade social, o hábito da compra online de roupas ganhou grande impulso em decorrência da pandemia. Assim, a marca rapidamente conquistou um público fiel em vários países, como a Rússia e a Índia – já são mais de 20 milhões de clientes mensais, especialmente entre a geração Z, que abrange a faixa dos 12 aos 26 anos.

Plural, a Urbanic tem tendências para todos os estilos, desde vestidos românticos e floridos até as populares calças bag para um look urbano. Muitas das ideias de novos produtos partem da própria comunidade que segue a marca, além do trabalho de monitoramento que identifica tendências e opiniões por meio da aplicação de inteligência artificial.

“Nosso objetivo principal é criar conexões por meio da moda. Cultivamos uma relação bem próxima com nosso público, especialmente pelas redes sociais, onde temos uma comunidade que cresce rapidamente no Brasil, tanto em número quanto em engajamento”, descreve Maria.

Produção sustentável

O preço acessível das roupas da Urbanic só é possível por conta do uso inteligente da tecnologia, nas mais diversas etapas do processo, da produção à distribuição. Além de dispensar os custos das lojas fixas, a empresa não trabalha com estoque de produtos, por conta da gestão eficiente da cadeia de suprimentos e da logística.

O algoritmo de recomendação personalizado ajuda a planejar as diversas etapas das fábricas, abastecidas de dados para gerenciar melhor o planejamento de estoque e projetar a demanda futura. Tudo isso contribui para reduzir o valor final das peças em relação ao modelo tradicional, além de assegurar uma produção mais sustentável.

Uma das prioridades da empresa é ter um centro de distribuição no Brasil. Com isso, o prazo de entrega, que por enquanto varia entre 20 e 35 dias, poderá ser reduzido para alguns tipos de produtos.