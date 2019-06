Usinas de açúcar e etanol terão relatório benchmarking

Olho no vizinho

Usinas de açúcar e etanol contam, a partir deste mês, com o primeiro relatório de benchmarking do setor. Vão poder comparar o desempenho industrial e de campo com o dos concorrentes. À frente da iniciativa está o Benri, instituto de pesquisa em energia de biomassa de Piracicaba (SP). Neste primeiro mês, o relatório traz dados de 40 empresas sucroenergéticas, com usinas que representam 20% da moagem de cana do Centro-Sul do Brasil. Até o fim da safra 2019/20, o documento deve abranger 30% da moagem da região.

*Colaborou Leticia Pakulski