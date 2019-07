'Vai dar tudo certo', diz Guedes a interlocutores sobre aprovação da reforma

BRASÍLIA - A equipe econômica do governo está confiante na aprovação da reforma da Previdência em segundo turno na sexta-feira pelo plenário da Câmara dos Deputados. A interlocutores que o procuram preocupados sobre as dificuldades para conseguir uma margem de segurança aos votos finais nessa reta final, o ministro da Economia, Paulo Guedes, responde “vai dar tudo certo” com a aprovação do texto com “potência fiscal”. Ele acredita também no apoio do PSL, partido do presidente, para não desidratar o texto e comprometer a economia.

Técnicos da área econômica estão preocupados com os boatos que começaram a circular nas redes sociais de mudanças que já foram retiradas do texto, como mudanças que tinham sido sugeridas no pagamento d benefício de assistência social para idosos de baixa renda (BPC). Matérias já antigas, antes das mudanças, estão circulando nas redes sem mencionar que o item já foi retirado do texto durante a tramitação da reforma, ainda na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeira etapa.