Vai ser uma reforma que pegue todo mundo, diz Bolsonaro sobre Previdência

BUENOS AIRES - O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta quinta-feira, 6, que a reforma da Previdência provoca desgaste político, mas ressaltou que é necessário aprová-la para evitar problemas graves nas contas públicas. Bolsonaro também defendeu a manutenção de Estados e municípios na reforma.

"Tem desgaste a Previdência, tem. Mas todo mundo tem de estar no mesmo barco. Acho que eles (os parlamentares) vão ceder, e vai ser como gostaríamos que fosse. Uma reforma que pegue todo mundo e com voto de todos os partidos", afirmou ao chegar ao hotel Alvear, em Buenos Aires, após almoço com membros do governo de Mauricio Macri e empresários argentinos.

O presidente acrescentou que os parlamentares torcem para o texto ser aprovado, mas com o voto de outros partidos. "Estão querendo se 'cacifar' politicamente."

Bolsonaro afirmou ainda que a maioria dos Estados e municípios está gastando mais do que arrecada e que, se não forem incluídos na reforma, "nem quem está na ativa vai receber no futuro". "Como disse o ministro Paulo Guedes, teremos problemas gravíssimos pela frente se a reforma não for aprovada."