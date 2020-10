Vale a pena antecipar o 13º salário por meio de empréstimo?

Opção oferecida por muitas instituições financeiras, a antecipação do 13º salário pode ser tentadora, ainda mais pelo fato de, pelo banco ter uma garantia de recebimento, já que o funcionário, trabalhando, tem direito à bonificação natalina, os juros cobrados tendem a ser menores. Mas não é sempre que vale a pena aderir a este adiantamento já que, independentemente do quanto, há taxas a serem pagas.

Confira como as reduções salarial e de jornada e a suspensão de contrato de trabalho podem afetar o valor do 13º de 2020:

A reportagem conversou com especialistas para entender quando que vale a pena antecipar o 13º salário. Além disso, vamos falar sobre quais os cuidados que devem ser tomados quando se decide por tomar este tipo de empréstimo. E lembrando: sim, é um empréstimo, mesmo sendo chamado de antecipação de 13º salário.

O ponto inicial a ser entendido, de acordo com os especialistas, é analisar se realmente o valor é necessário, se não pode esperar pela data da gratificação paga pela empresa. Em circunstâncias normais, o pagamento do 13º é feito até o dia 30 de novembro, com a primeira parcela. A segunda cai até 20 de dezembro. Há a possibilidade de antecipar a data com a própria empresa, mas a solicitação deve ser realizada até janeiro.

Caso, após avaliar tudo isso, exista a necessidade do empréstimo, há dois tópicos que precisam ser tratados com atenção. O primeiro é quando há uma dívida que irá vencer em uma data anterior ao pagamento oficial do 13º.Por exemplo, um vencimento no dia 15 novembro. Neste caso, em que, se não liquidar a dívida, uma multa poderá aplicada, pode haver um benefício, sim, em tomar o empréstimo. Além disso, mesmo que não haja um vencimento tão próximo, sem chances de multas, aso a antecipação ofereça juros menores que o da própria dívida, também pode ser analisado como benéfico. "Podem entrar neste caso dívidas com o cartão de crédito, como o rotrativo e o cheque especial, por exemplo", explica o diretor de sustentabilidade, cidadania financeira, relações com o consumidor e autorregulação da Febraban, Amaury Oliveira. Além disso, outros empréstimos anteriores também podem ser quitados.

Segundo ele, ao pegar esta quantia, é preciso conhecer todos os custos na contratação, como juros e outras taxas, para poder dosar se a antecipação é vantajosa. Além disso, fala, é preciso negociar com o gerente do banco as taxas inclusas e avaliar se conseguirá pagar, para que não vire outra dívida. A planejadora financeira da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, a Planejar, Eliane Tanabe explica também que é necessário procurar outros bancos, com outras linhas de crédito, para ver o que mais vale a pena. É um oportunidade de pesquisar preços. "Dinheiro, assim como qualquer outro produto, também tem custo."

O outro tópico a ser estudado é em situações que o motivo por trás da necessidade do dinheiro é apenas consumo. Em momentos de datas festivas e/ou de descontos, como Black Friday, Natal, entre outros, um empréstimo pode gerar mais dor de cabeça do que ser uma solução, segundo os especialistas que consultamos. "Se for para antecipar para gastos imediatos, supérfluos, é melhor esperar o 13º.", diz Eliane.

"O ideal é não agir por impulso. Nem sempre é uma boa ideia pegar um empréstimo. Precisa avaliar se vale a pena pagar o valor. Avalie, pense e reflita se, de fato, não está sendo impulsionado por desejo imediato. Tem que ver se não pode ser aguardado, e aí ter a opção que não tem juros algum, que é o próprio 13º", afirma a planejadora Eliane.

Bancos

Nós questionamos alguns dos principais bancos que atuam no Brasil para sabermos o que tem sido comum neste tipo de linha de crédito. Apenas três que nos responderam têm antecipação de 13º no catálogo de produtos. São eles Banco do Brasil, Itaú e Santander. As taxas variam entre 1,67% e 4,59% ao mês, mas uma uma coisa eles têm em comum: é preciso ter relacionamento com a instituição financeira, ou seja, ser cliente do banco, e é obrigatório receber o salário em uma conta do próprio banco.

Condições das instituições financeiras

Banco do Brasil: É possível antecipar até 80% do valor do 13º salário. Isso pode ser feito em uma ou duas parcelas e está atrelado a como o cliente irá receber o valor da empresa que trabalha. A cobrança, de acordo com o banco, ocorre na data prevista para recebimento do 13º pela empresa ou "no vencimento final da operação", o que vier primeiro, segundo eles. Mais informações estão disponíveis neste link. As taxas partem de 2,79% ao mês.

Itaú: Dependendo do relacionamento do cliente com a instituição financeira, é possível antecipar entre R$ 80 e R$ 15 mil. O pagamento do empréstimo ocorre de maneira automática em 21 de dezembro, que é um dia após o recebimento da segunda parcela do 13º. As taxas partem de 1,67%.

Santander: As taxas dos Santander variam entre 2,59% e 4,59% ao mês, sendo que o pagamento do empréstimo é feito na data do recebimento do 13º, limitado ao dia 20 de dezembro. O valor mínimo é R$ 100 e o máximo é 100% do 13º do cliente. De acordo com o banco, é possível contratar o empréstimo pelo internet banking, caixas eletrônicos, central de atendimento ou em uma agência.