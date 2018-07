Vale deve apresentar proposta por Xstrata nesta semana--jornal A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, está prestes a revelar a proposta de aquisição da anglo-suíça Xstrata avaliada em mais de 80 bilhões de dólares, afirmou um jornal no domingo. O Observer afirmou, sem citar fontes, que um acordo pode ser anunciado ainda nesta semana e que a Vale daria metade do capital em dinheiro e o restante em ações preferenciais. Em outra reportagem, o Sunday Times afirmou que a Vale conseguiu um pacote de financiamento de 50 bilhões de dólares junto a um grupo de bancos globais depois que seu chefe financeiro, Fabio Barbosa, reuniu-se com 12 bancos na semana passada em Londres. O HSBC está liderando um consórcio que incluiria Santander, BNP Paribas, Lehman Brothers, Credit Suisse e Citigroup, de acordo com a reportagem. A Vale confirmou na semana passada que estava em negociações com a Xstrata sobre uma aquisição, mas alertou que a turbulência atualmente nos mercados financeiros globais apresentavam um obstáculo significativo. (Por Miyoung Kim)