Vale e Petrobrás puxam queda do Ibovespa; Banco do Brasil sobe após nomeação

A Bolsa recuava nesta sexta-feira, 23, caminhando para fechar a semana no vermelho, com as ações da Petrobrás e da Vale entre as maiores quedas, diante do declínio dos preços de commodities, enquanto Banco do Brasil valorizava-se em meio a expectativas sobre os respectivos comandos nos próximo governo.

Atingidas pela maior aversão ao risco no exterior e perspectivas mais cautelosas com relação à guerra comercial entre EUA e China, as siderúrgicas também são destaque de baixa e recuam em bloco no último pregão da semana. A falta de perspectiva para um acordo entre os dois países preocupa os investidores. Por volta das 14h10, Usiminas PNA liderava o bloco, com retração de 4,86%, seguida por Metalúrgica Gerdau PN -3,95%, CSN ON -3,35% e Gerdau PN -3,12%

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caía 1,51%, a 86.159 pontos, às 14h30 ampliando as perdas na semana para mais de 2%. Os papéis da Vale apresentavam expressivo recuo de 6,03% e os da Petrobrás caíam 2,93% (ON) e 3,46% (PN). Destaque positivo do pregão, as ações do Banco do Brasil avançavam 1,66%. No mesmo horário, o dólar operava em leve valorização de 0,23%, cotado a R$ 3,8175.

Wall Street reabre nesta sexta-feira, após feriado na véspera nos Estados Unidos em razão do Dia de Ação de Graças, mas terá uma sessão mais curta, com fechamento previsto para as 16h (horário de Brasília).

Em nota a clientes, o analista Jasper Lawler, do London Capital Group, citou que, apesar de não ser feriado nesta sessão, muitos podem emendar o Dia de Ação de Graças com o fim de semana, embora ele não espere tranquilidade no mercado.

Lawler ressaltou que preocupações com o crescimento global e as tensões comerciais envolvendo a China pressionaram os preços dos metais, enquanto os preços do petróleo eram afetados por preocupações com o excesso de oferta em meio a uma piora nas perspectivas econômicas.