Vale entra com nova ação contra multa do Cade

A Vale informou hoje que entrou anteontem com uma ação anulatória da multa de R$ 41,3 milhões aplicada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O processo foi distribuído para a 21ª Vara Federal de Brasília. Na quarta-feira, o procurador-geral do Cade, Arthur Badin, disse que ajuizou na Justiça Federal uma ação de execução fiscal da Vale para que ela pague a multa imposta pelo conselho, na semana passada. A multa se deve ao não cumprimento da determinação do conselho, pela Vale, sob a proteção de sucessivas liminares judiciais. O Cade impôs em agosto de 2005 uma exigência à Vale, em troca da aprovação de cinco negócios da mineradora: a opção de abrir mão de uma mina, a Ferteco, ou abrir mão do direito de preferência da compra do minério da mina Casa de Pedra, que é de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).