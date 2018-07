Vale estuda oferta de US$ 90 bi pela mineradora Xstrata A Vale está se preparando para tentar a fazer a maior aquisição de sua história. A mineradora estuda apresentar uma proposta pela anglo-suíça Xstrata, sexta maior mineradora do mundo. A proposta seria de cerca de US$ 90 bilhões, mas ainda está cercada de dúvidas. Segundo fontes próximas à Vale, a empresa estaria terminando de formar um consórcio de bancos para financiar a compra - estariam envolvidos Merrill Lynch, Lehman Brothers, HSBC, Credit Suisse, Citigroup e Santander, entre outros. Na sexta-feira passada, as ações da Xstrata tiveram alta de 8,58% por causa de especulações sobre propostas de compra. Ontem, dois jornais britânicos noticiaram que a Vale está prestes a fazer uma oferta pela mineradora. Segundo o Sunday Times, a Vale está fazendo uma auditoria nas contas da Xstrata para fazer sua proposta. Já o The Observer diz que a Xstrata desperta o interesse não só da Vale, como também da britânica Anglo American - que acaba de comprar parte da mineradora brasileira MMX por US$ 5,5 bilhões. As ofertas pela Xstrata, diz o jornal, só sairão se o preço das ações das mineradoras se estabilizarem nos próximos dias no mercado internacional. A Xstrata admitiu estar conversando com mineradoras, mas disse que não recebeu nenhuma proposta oficial. Caso isso tivesse ocorrido, o presidente da empresa, Mike Davies, teria de fazer um anúncio para o mercado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.