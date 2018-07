Vale fecha acordo com grupo sul-africano A Vale vai investir na exploração de cobre na África. A mineradora brasileira fechou um acordo com a African Rainbow Minerals Limited (ARM) e sua controlada Teal Exploration & Mining Incorporated para compra de 50% do capital de uma joint venture que deterá as subsidiárias da Teal. A Vale vai pagar US$ 65,1 milhões pelo negócio. A ARM é uma companhia sul-africana de mineração e detém 65% do capital da Teal, que, por sua vez, gerencia as atividades da ARM em países como a República Democrática do Congo, Moçambique, Namíbia e Zâmbia.