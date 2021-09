Vale informa que todos os funcionários presos em mina subterrânea no Canadá foram resgatados

A Vale informou, por meio de nota à imprensa, que os últimos funcionários que estavam presos em mina subterrânea no Canadá foram resgatados. Ao todo 39 pessoas foram retiradas da mina de Totten, na cidade de Sudbury, na província de Ontário. A companhia afirma que a operação foi concluída "de forma segura e todos passam bem."

O acidente que os deixou no subsolo aconteceu na noite de domingo, 26. De acordo com a mineradora, "danos ao eixo tornaram o sistema de transporte usual, uma espécie de elevador, inoperante". Para poderem sair, os funcionários da empresa tiveram ajuda da equipe de resgate da própria Vale "por meio de um sistema de escada de saída secundária."

"Todos nós, da Vale, estávamos focados e comprometidos com o retorno seguro de nossos empregados. Ouvir que todos estão de volta à superfície e voltando para casa é a melhor notícia que poderíamos ter recebido", disse o presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo, na nota à imprensa. Ainda de acordo com o documento divulgado, uma investigação será feita para averiguar as causas do evento.